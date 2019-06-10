Вяжи.ру (vjazhi.ru) - сайт по вязанию спицами и крючком модных моделей!

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Вязание спицами давно стало делом рук не только бабушек. Подиумы каждый год демонстрируют широкие возможности этого вида рукоделия, создавая новые, стильные и модные модели.