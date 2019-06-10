Вяжи.ру (vjazhi.ru) - сайт по вязанию спицами и крючком модных моделей!

Женский пуловер спицами с жаккардовым узором

Вязаный спицами сверху пуловер или топ с красивым жаккардовым ...

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Вязаный крючком кардиган-кимоно

Женский кардиган в стиле кимоно, вязаный крючком с узором волны от ...

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Укороченный жакет с баской спицами

Иногда, глядя на предмет одежды, мы шепчем себе: «вкусняшка». На ...

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Летний топ

Топ прямого силуэта с V-вырезом горловины и широкой косой по бокам ...

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Вязаный топ спицами женский с описанием

Свободный топ прямого бокси фасона без рукавов идеален для жаркого ...

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Пуловер прямого кроя, связанный спицами рисом

Пуловер от Дебби Блисс в духе последних модных тенденций привлечет ...

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Топ Gomitolo Denim 5/9

Lana Grossa рекомендует связать спицами ажурным узором женский топ ...

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Вязаная спицами шаль в технике бриошь

Букет Амиры от Wanpen Huang - красивая шаль, выполненная в технике ...

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Свободная блуза спицами Annabelle

Летняя свободная блуза с декоративной драпировкой и короткими ...

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Пуловер с круглой кокеткой

Милый бесшовный пуловер с узором из шишечек на круглой кокетке от ...

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Бесшовный топ Lexa. Общий вид

Легкий бесшовный топ с ажурным узором от польского дизайнера Ханны ...

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Платье спицами в технике бриошь

Это платье или пуловер, связанный в технике Польская бриошь - ...

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Пуловер прямого кроя, связанный спицами чулочной вязкой

Если вы никогда не пробовали метод интарсии, то самое время ...

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Вязаные спицами жаккардовые носки

Красивые жаккардовые носки с цветочными мотивами, связанные спицами ...

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Теплая шаль спицами

Благодаря щедрой, обволакивающей форме, теплая шаль обладает ...

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Необычный джемпер Gomitolo Doppio 5/8

Вязание спицами для женщин джемпера необычной конструкции лицевой ...

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Детский жилет крючком

Такой тёплый и такой мимимишный жилет для вашего малыша или ребёнка ...

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Женский пуловер с коротким рукавом, который легко превратить в топ

Пуловер с открытыми плечами и интарсией по переду составит дерзкий ...

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Молодёжный, облегающий топ на тонких лямках,…
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Вязание спицами давно стало делом рук не только бабушек. Подиумы каждый год демонстрируют широкие возможности этого вида рукоделия, создавая новые, стильные и модные модели.

Модное вязание. Подборка

Женский топ Cumulus

Июнь 10, 2019 3523
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Cumulus (кучевые облака) — плотные, днём ярко-белые облака, чаще всего предвещающие…

Двухцветный джемпер blocks

Март 06, 2019 2350
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Вязание спицами для женщин свободного двухцветного джемпера лицевой гладью сверху вниз.

Модный женский джемпер Aco

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Миленький джемпер модного фасона оверсайз со значительной свободой облегания, а благодаря…

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